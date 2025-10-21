男子マラソン・東京五輪6位入賞の大迫傑選手（34）が、2025年10月20日にインスタグラムを更新。10月18日に行われた「東京レガシーハーフマラソン2025」について投稿した。「東京で行うハーフマラソンで1.5万人規模はすごい」大迫選手は同大会で、日本人最高位となる6位入賞を記録した。試合後のインタビューでは、インスタグラムで話題になったタトゥーに話が及んだ 。記者からタトゥーに刻まれた意味を聞かれた大迫選手は、「深い