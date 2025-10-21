岐阜県羽島市で、秋の味覚・ギンナンの出荷が始まりました。羽島市では、大粒の品種「藤九郎」を中心に、農家の人20人でギンナンを生産しています。出荷は21日から始まり、イチョウの木によじ登った生産者が枝を揺らし、色づいた大きな実を次々と地面のネットに落としていました。今年は猛暑などのあおりを受けて収穫が半月ほど遅れ、収穫量も去年より少ない8000キロほどにとどまる見込みですが、品質への影響はないという