²¬»³Âç³Ø¤¬¹ñºÝÏ¢¹çÂç³Ø¤È¶¨ÄêÄù·ë ²¬»³Âç³Ø¤Ï20Æü¡¢¹ñºÝÏ¢¹çÂç³Ø¤È¸¦µæ¤ä¶µ°éÌÌ¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ ¶¨Äê¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢①¶µ¿¦°÷¡¦³ØÀ¸¤Î¸òÎ®¡¢②¶µ°é¡¦¸¦µæ³èÆ°¡¢③¹Ö±é²ñ¤ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î³«ºÅ¡¢④³Ø½Ñ»ñÎÁ¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Î4¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£ ²¬»³Âç³Ø¤ÎÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤Ï¡Ö¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÏ¢Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæÌÌ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢Âç³Ø±¡À¸¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×