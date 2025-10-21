山形市で20日朝早く、空き家が全焼し、焼け跡から男性の遺体が見つかった火事で、警察は21日も引き続き、男性の身元や空き家で見つかった経緯などの調べを進めています。阿部記者リポ「山形市の火災現場です。きょうもこちらの奥で実況見分が行われています。空き家でなぜ遺体が見つかったのか、火災の状況などを調べています」この火事は、20日午前4時20分ごろ、山形市土坂の空き家から火が出て木造平屋建ての建物1棟が全焼したほ