俳優・原日出子（65）が20日、自身のインスタグラムを更新。「#お家ご飯 #家族でご飯」のハッシュタグを添え、「タンパク質多め 炭水化物無し」の“手作り”夜ごはんを披露した。【写真】「とってもヘルシーでおいしそう」原日出子の“たんぱく質多め”の手作りごはんメニューについて「北海道の秋鮭のソテー アボカドサラダ添え」「鴨鍋 お豆腐と鶏肉のつみれ入り」と紹介し、それぞれの写真をアップ。赤ワインとのペアリング