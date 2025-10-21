タレントのイモトアヤコさんが自身のＸアカウントの復旧を報告しました。【写真を見る】【 イモトアヤコ 】「よーしつぶやくぞー」Ｘアカウント復旧今月12日に「乗っ取られた可能性」を報告イモトさんは自身のＸアカウントで「X公式アカウント無事に復旧しました！」と報告。「お騒がせご心配をおかけして申し訳ありませんでした」と、お辞儀の絵文字を添えて陳謝しています。 イモトさんは今月12日に、自身のインスタグ