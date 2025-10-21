新潟市は21日、市内のラーメン店で食中毒が発生したと発表しました。店を利用した10代の男性1人と20代の男性6人がサルモネラ属菌による食中毒の症状を発症したということです。新潟市保健所によりますと10月12日、市内の医療機関から「市内の飲食店を利用した3人が食中毒のような症状」という連絡があり、調査を開始しました。10月8日に新潟市西区の飲食店「らーめん八起」を利用した2グループ17人のうち、7人が