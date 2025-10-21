Hey! Say! JUMPの山田涼介が10月20日、自身のInstagramを更新。ほろ酔いの自撮り写真を公開している。 （関連：山田涼介、グラス片手に“ほろ酔い”セルフィ頬を赤らめたプライベート感あふれる姿が大反響） 山田はInstagramに「パシャリ」と一言コメントして、2枚の自撮り写真を投稿。1枚目はグラス片手に頬を赤らめたほろ酔い姿、2枚目は白いTシャツでカメラを見つめるプライベート感溢れる自撮り写真となっ