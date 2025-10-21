信越線開業・荻野屋創業140周年記念釜めし（画像提供：荻野屋） 駅弁「峠の釜めし」で有名な群馬県安中市の荻野屋は、信越線の開業と自社の創業１４０周年を記念した特別なコラボ釜めしを販売しています。 JR信越線は１８８５年（明治１８年）に高崎駅と横川駅の間で開業しました。荻野屋も横川駅開業と共に創業し、ことし１４０周年の節目を迎え、信越線を走る列車をモチーフにしたコラボ釜めしを販売しています。