自民党の高市早苗総理は、閣僚人事で静岡選挙区選出の牧野京夫参院議員を復興大臣に起用します。 【写真を見る】「大変緊張している。職務を全力で全うしたい」静岡選挙区選出の牧野京夫参院議員を復興大臣に起用 高市内閣で初入閣 10月21日午後4時半頃、電話を受けて官邸へと向かう牧野議員は報道陣に対し「大変緊張している。職務を全力で全うしたい」などと述べました。 4期目の牧野参院議員は静岡選挙区選出で、国土交通副