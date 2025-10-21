被爆者の高齢化が進むなか、被爆体験を後世に伝えるため「ＡＩ＝人工知能」を活用した取り組みが進んでいます。 広島市が制作した「被爆証言応答装置」は、利用者の質問をＡＩが認識し、適切な回答を選んで再生するものです。 スクリーンには等身大の被爆者が映し出され、２００以上の質問への回答データをもとにした一問一答形式の疑似対話が可能となっています。 常設用と貸し出し用の計５台あり、日本語と英語に