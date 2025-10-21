千葉・市原市のホテルで2024年、女性従業員を殺害し現金を盗んだ罪に問われている男が、初公判で起訴内容を認めました。江川敦被告(48)は2024年11月、市原市のホテルで従業員の佐伯仁美さん(当時56)の首を包丁で切りつけるなどして殺害した上、事務室のレジから現金1万2600円を盗んだ罪に問われています。江川被告は21日の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で「被害者に一方的に好意を抱き、