自民党の高市総裁が第104代総理大臣に選出されたことを受け、台湾メディアも「日本初の女性首相の誕生」などと速報で報じました。高市総理大臣の選出を受け、台湾メディアも一斉に「日本初の女性首相の誕生」などと速報で報じました。中央通信社は、高市氏と安倍元首相との関係の深さを紹介し、「党内保守派を代表する人物」として、「安倍元首相の路線を継承するとみられている」と報じています。台湾紙・聯合報は、「日本のジェ