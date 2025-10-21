予期しない妊娠を防ぐ緊急避妊薬の「ノルレボ」（あすか製薬）について、厚生労働省は20日、市販薬としての製造販売を承認しました。「ノルレボ」は、女性が性行為後72時間以内に飲むことで予期せぬ妊娠を防ぐ錠剤で、今後、販売体制が整い次第、医師の診察なしで薬局などで買えるようになります。緊急避妊薬を買うには、医師の診察が必要でしたが、海外同様、医師の診察なしで薬局で買えるようにしてほしいとの声が高まり、2023年