ア・リーグのリーグ優勝決定シリーズ第7戦が行われ、ブルージェイズとマリナーズがともに3勝3敗でむかえた一戦は、終盤にドラマが待っていました。初回表のマリナーズがジョシュア・ネーラー選手のタイムリーで1点を先制すると、裏のブルージェイズもドールトン・バーショ選手のタイムリーですぐに同点に追いつきます。その後はマリナーズのペース。3回には、フリオ・ロドリゲス選手のポストシーズン(PS)4本目のソロで勝ち越すと、