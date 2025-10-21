【モスクワ共同】タス通信によると、ロシアのリャプコフ外務次官は21日、米ロ外相が20日の電話会談で、両外相の対面会談について協議しなかったと説明した。ハンガリー開催で合意した米ロ首脳会談の実施がずれ込む可能性がある。