元海上自衛官の男2人が、不正に入手した他人のクレジットカード情報で約150万円分の酒を買った疑いで再逮捕されました。元海上自衛官の三上淳平容疑者（29）と山本裕也容疑者（23）は2024年、不正に入手した他人のクレジットカード情報を使い、酒造メーカーの通販サイトで180本以上の酒、約150万円分を購入した疑いが持たれています。酒はすべてジンで、カードの情報は三上容疑者が東京都内の飲食店でアルバイトをしていた際、客の