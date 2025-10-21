結婚式ムービーの制作などを仕事とする男が、盗撮未遂の疑いで逮捕されました。東京都の映像制作業・吉田和正容疑者(64)は今月13日、三重県鳥羽市のコンビニで女性(30代)のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、吉田容疑者は結婚式の写真撮影や動画の編集作業を仕事にしているということで、「盗撮するスリルを味わいたかった」と容疑を認めてい