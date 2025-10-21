明日22日(水)は急な冬の訪れに注意。朝から雲に覆われて、ほとんど気温は上がらず。日中も震える寒さに。最高気温は広く15度以下で、都心など12月並み。外出の際は冬の装いで。23日(木)と24日(金)は、天気一転、各地で秋晴れとなり、日中は爽やかな陽気。明日22日(水)は一気に冬のような寒さに最高気温は12月並み最適な服装は明日22日(水)は、関東は、朝のうちは広く雨が降るでしょう。日中も雲に覆われて、日差しは控えめです