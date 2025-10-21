全国工場夜景サミットin倉敷 2025年11月2日、岡山県倉敷市で全国工場夜景サミットが開かれます。工場夜景都市としての認知度向上や夜型観光の推進を図るもので、岡山県では初開催です。 倉敷市が2025年度に加盟した全国工場夜景都市協議会の14都市が、夜景を観光に生かす取り組みを紹介します。グルメやワークショップなど約40のブースが並び、会場でスタンプを集めるとジャイアントガチャに参加できます。