■これまでのあらすじ娘の髪をうまく三つ編みにしてあげられず落ち込む主人公。おしゃれに目覚めた娘についていけないことを会社の先輩ママに相談すると、特訓するしかないという。具体的になにをしたらよいのか指示をもらった主人公は、可愛い娘のために奮起する！■まずはネットで情報収集 ■娘よ、すまん… ■タンスを整理中 ■パパ帰宅「ママも来るの…あ〜…うん」って、いったい!?主人公が義実家へ行くと困る“なにか”があ