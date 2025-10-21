ドル円１５１．１５近辺、ユーロドル１．１６３０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りが一服している。ドル円は151.15近辺、ユーロ円は175.75近辺へと反落している。ユーロドルは1.1630付近と東京午後にやや軟化した後の安値圏で揉み合っている。 USD/JPY151.14EUR/JPY175.75EUR/USD1.1627