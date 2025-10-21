国慶節と中秋節に伴う大型連休を迎え、観光客でにぎわう河北省の正定古城。（１０月１日撮影、石家荘＝新華社配信／梁子棟）【新華社北京10月21日】中国国家統計局が20日に発表したデータ（速報値）によると、1〜9月の中国国内総生産（GDP）は101兆5036億元（1元＝約21円）で、物価変動の影響を除いた実質で前年同期から5.2％増加した。四半期別の前年同期比伸び率は第1四半期（1〜3月）が5.4％、第2四半期（4〜6月）が5.2％、