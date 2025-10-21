市街地にクマが出没した際に、市町村の判断でハンターに発砲を命じることができる「緊急銃猟」の制度が先月始まった。山形県内では既に、鶴岡、米沢両市で市長が緊急銃猟を実施する判断をした。いずれも緊急銃猟による駆除には至らなかったが、住民やハンターらの安全をどう確保し、市町村の人材をどう育成するかなど、運用に向けた課題が見えてきた。（山田優芽）膠着状態の現場全国初の緊急銃猟判断は、９月２０日に鶴岡市で