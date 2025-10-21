ソフトバンクのオフィシャルダンス＆パフォーマンスチーム「ハニーズ」が21日、2026年度メンバーオーディションの開催を発表した。ハニーズは球場でのパフォーマンスを中心に、地域イベントへの参加やTV・ラジオへの出演で、チームとファンとの絆を結ぶ活動を行っている。2026年度はより一層進化したパフォーマンスを披露し、球団スローガン「めざせ世界一」のもと、人々に感動と勇気、夢を届けるエンターテインメントを目指し