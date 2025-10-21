「終戦80年全国戦没学徒追悼式」で追悼の辞を述べる佐々木麻那さん＝21日午後、兵庫県南あわじ市学業半ばで戦地や軍需工場などに動員され亡くなった若者約20万人を慰霊する「終戦80年全国戦没学徒追悼式」が21日、兵庫県南あわじ市の「若人の広場公園」で開かれた。学徒を送り出した大学の関係者ら約300人が参列。学徒の象徴としてペン先をかたどった記念塔に献花し、祈りをささげた。若年世代を代表して追悼の辞を述べた甲南