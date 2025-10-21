21日の国債市場は、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の終値利回りが前日より0.010％低い1.655％だった。日銀が29、30日に開く金融政策決定会合を巡り、日銀内で「急いで利上げをしなければならない情勢にはない」との見方が出ていると報じられたことで早期利上げ観測が後退。国債が買われ、利回りが低下した。大阪取引所10年国債先物の中心限月である12月きりは21銭高の136円14銭。