戦争犠牲者を悼む「宇都宮市戦没者追悼式」で献花する参列者＝21日午後、宇都宮市日清・日露戦争から第2次世界大戦までの戦争犠牲者を悼む「宇都宮市戦没者追悼式」が21日、宇都宮市で行われた。戦没者遺族や一般の参加者ら計100人ほどが参列し、遺族の代表が「悲しみの歴史を繰り返さぬよう、平和の尊さを次の世代に伝えていく」と誓った。式のはじめに全員で黙とうをささげ、犠牲となった7063人の御霊を弔った。父親を沖縄