食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2025年10月20日に公開されたチラシの中から、一時的に安く仕入れることができたという、"更にお買徳"な商品をピックアップして紹介します。増量キャンペーンも実施中今週は、忙しい日にあるとうれしい冷凍食品や、日々使用する洗剤などの商品が"お買徳"になっています。●AJINOMOTO ザ★チャーハン580g商談時使用売価1026円のところ、6.3割引の375円に。●Table Ma