Jackery Japanは10月20日に、ブランド史上最大容量の「Jackery ポータブル電源 5000 Plus」と、200Wソーラーパネル×2枚および切替分電盤を組み合わせたセット「Jackery Solar Generator 5000 Plus ＋切替分電盤 セット」の販売を、公式オンラインショップにて開始した。価格は118万9000円。●既存の家庭用太陽光発電システムに接続できる同セットは、「Jackery ポータブル電源 5000 Plus」とATS自動切替分電盤を組み合わせる