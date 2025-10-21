Tom’s collection 舞台『月夜の人形』左から生田輝、土屋神葉、小泉萌香 Tom’s collection 舞台『月夜の人形』に出演する土屋神葉、小泉萌香、脚本・演出・出演の生田輝にインタビュー取材した。 舞台『月夜の人形』は、ある日届いた美しい人形へ次第に思いを募らせていく青年トニの数奇な運命を描いた物語。2023年に劇団生田輝の第二回公演作品として上演された朗読劇『月夜の人形』を元にしつつ、キャストを一新して