俳優・川崎麻世（62）が21日、自身のインスタグラムを更新。同じ街に住んでいる後輩俳優を明かした。「2年前に松岡昌宏くんが住む街に偶然引っ越して来たが電話番号が変わって連絡が取れなかったが昨夜入った店で偶然再会できた」とつづり、元TOKIOの松岡昌宏とのツーショットをアップした。「毎回会うとかなり礼儀正しく体育会系だ！返事は『押忍！押忍！』と」と川崎。「松岡『事務所の先輩後輩は完全に縦社会ですから』と