タレントのマツコ・デラックス（52）が20日、日本テレビ月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。自身の今後についてため息をついて自虐を連発する場面があった。本編スタート直前にオンエアされる「まもなく月曜から夜ふかし」の部分。マツコは「あ〜あ…」といきなり暗い声で「どうしよっかねホント。分かんなくなってきたわ…」と続けた。2012年4月の番組スタートから長年にわたってコンビを組む「SUPEREIGHT」の