スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度プロ野球最優秀バッテリー賞」に、パ・リーグでは日本ハムの伊藤大海投手（28）―伏見寅威捕手（35）がともに初選出された。伊藤は、今季14勝で2年連続の最多勝を獲得。伏見とは登板27試合のうち18試合でバッテリーを組んで10勝を挙げ、計129回2/3で防御率2・85とした。ともに北海道出身の“道産子バッテリー”での受賞は史上初となった。伊藤は「一昨年に（伏見）寅威さんとバッ