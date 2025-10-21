スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の選考委員会は21日、セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）―坂本誠志郎捕手（31）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）―伏見寅威捕手（35）を選んだと発表した。4人とも初受賞。阪神バッテリーの受賞は22年の青柳晃洋―梅野隆太郎以来3年ぶり。日本ハムバッテリーは25年の大谷翔平―大野奨太以来、10年ぶりの受賞となった。村上は今季、14