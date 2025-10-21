営利目的で大麻を所持したとして、22歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】車からは乾燥大麻約600袋やMDMAなども… 大麻約1グラムを営利目的で所持した疑い 22歳男を逮捕「話せることはない」 逮捕されたのは、名古屋市南区の職業不詳・水野永遠容疑者（22）です。警察によりますと水野容疑者は10月1日、南区のコインパーキングに止めた車の中に、大麻約1ｇ＝末端価格5000円相当を営利目的で所持した疑いがもたれていま