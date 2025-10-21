7月5日に福島芝1800メートルの新馬戦を4馬身差で勝ち上がり、9月20日の前走野路菊Sの3馬身半差Vでデビュー2連勝としたアランカール（牝2＝斉藤崇、父エピファネイア）は阪神ジュベナイルフィリーズ（12月14日、阪神芝1600メートル）に向けて調整を進めていく予定。21日、キャロットクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整中。16年オークス馬の母シンハライトに続くG1獲りを目指す。