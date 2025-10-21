高市新総理は、総理官邸に新たに任命する閣僚を呼び込んでいます。総理官邸前から中継です。総理官邸の玄関前には多くの車が停まっているのがみえます。現在、呼び込まれた新閣僚らが順番に高市新総理と面会し、大臣としての役割を告げられ、具体的な指示を受けているものとみられます。先ほど、官房長官に就任した木原稔氏が閣僚名簿を読み上げ、高市内閣の顔ぶれが発表されました。人事のポイントは2つです。まず総裁選で戦った