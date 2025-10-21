NTTと産業技術総合研究所は21日、地中に敷設されている光ファイバー回線を活用し、道路陥没の予兆を早期発見できることを実証したと発表した。1日1回の頻繁な検査が可能で、2026年度末の実用化を目指す。今回実証した検査は、回線に光信号を流し、地中の微弱な揺れを観測する仕組み。定期的な検査で、変化があれば空洞の存在が推定できる。作業員が現地に行く必要がなく、地中約3〜30メートルの深さを調べられる。これまでは