カーリング元オリンピック代表で、一般社団法人ロコ・ソラーレ（ＬＳ）で代表理事を務める本橋麻里さん（３９）が２１日、都内で行われた「ベスト・ヘア２０２５」発表・表彰式に登場した。同賞の３０代の部を受賞した本橋さんは、「通常の表彰式よりも緊張しております。第１線をお休みしてからトロフィーをもらうことが減った。うれしい気持ちでいっぱい」と久しぶりのトロフィーを喜んだ。小さいころからスポーツを軸に生