陸上自衛隊の健軍駐屯地所属の自衛官が、30代女性への不同意わいせつの疑いで警察に逮捕されました。 逮捕されたのは合志市豊岡に住む自衛官、上田浩介容疑者（52）です。 上田容疑者は、今年8月、仕事で自宅を訪れた女性に無理やりキスなどをした疑いが持たれています。 先月（9月）、女性の上司から「部下が顧客から無理やりわいせつな行為をされた」と警察に通報がありました。 警察によりますと、現場は上田容疑者が家族と