子どもの健やかな成長を願う七五三参りが本格化するのを前に、西宮神社（西宮市社家町）では、参拝者に授ける千歳あめの袋詰めなど、準備作業が大詰めを迎えている。千歳あめなどを準備する巫女（西宮神社）西宮神社によると、七五三詣とは、3歳・5歳・7歳を迎えた子どもの成長に感謝し、神社へ詣でる人生儀礼のひとつで、江戸時代の中頃から現在のような形になったといわれる。11月15日になったのは、陰陽道でこの日が1年の中