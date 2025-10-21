経営判断vs.現場判断前年の優勝から一転、阪神、DeNAに次ぐ３位でレギュラーシーズンを終え、クライマックスシリーズでもファーストステージで敗退した巨人。今オフ最大の懸案事項は４番サードを定位置にする岡本和真内野手（29）の米メジャーリーグ挑戦容認の是非だった。「岡本は５月に行われた試合中に負傷してしまい、長期の戦線離脱を余儀なくされた。８月半ばにようやく１軍復帰をすることはできましたが、レギュラーシーズ