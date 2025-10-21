静かな喫茶店で、大音量動画を流し始めた非常識な女性客。困惑するも黙っていた友人でしたが、突然店内の黒電話が鳴り響いて、事態が急転……！？ 友人が、体験談を語ってくれました。 静かな喫茶店に響いた「信じられない爆音」 先日、路地裏にある喫茶店へ立ち寄ったときのこと。 そこは昔ながらの雰囲気で、珈琲の香りが漂う、知る人ぞ知る静かな隠れ家です。 席に着くと、隣には20代くらいの女性2人組が。 最初は談笑程