運命の一日“プロ野球ドラフト会議”が23日に迫る。鷺宮製作所の竹丸和幸（23）は最速152?の直球にチェンジアップ、抜群の制球力を武器に即戦力左腕としてプロ注目の存在となった。しかし過去には一度、野球を辞めかけたことも。社会人野球を経て成長を遂げた左腕はこれまでの経験を胸に次なるステージを見据える。【写真を見る】社会人屈指の即戦力左腕・竹丸和幸、野球人生に与えた“転機の言葉”小柄だった高校時代は3番手投手