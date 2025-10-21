任命式と認証式を終え、記念撮影に臨む高市早苗首相（前列中央）と閣僚ら＝21日午後9時6分、宮殿・北車寄高市内閣が21日発足した。高市早苗首相（64）は、片山さつき氏（66）を財務相に起用。自民党総裁選を争った小泉進次郎氏（44）を防衛相、林芳正氏（64）を総務相、茂木敏充氏（70）を外相にそれぞれ充てた。官房長官は木原稔氏（56）。派閥裏金事件で政治資金収支報告書に不記載があった議員の閣僚への登用は見送った。経