15¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈºÇ¶¯¥â¥Æ½÷»Ò¡É¤µ¤é¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý°áÁõ¡¦¥Á¥Þ¥Á¥ç¥´¥ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ªÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤ªÉ±ÍÍ¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤µ¤é¤òµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË»Ò¡¦¤Ï¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤â»×¤ï¤º¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û15¿Í¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿°µÅÝÅªÈþ¿ÍJK¤Î´ÚÉþ»Ñ¡Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê»äÉþ¤â¡ËËè½µ·îÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù(ÄÌ¾Î¡Øº£Æü¹¥¤­¡Ù)¡£20Æü¤Ï¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥óÊÔÂè3ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£ ¡Øº£Æü¹¥¤­