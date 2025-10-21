高市首相は２１日午後、閣僚名簿を発表した。以下の通り。総務相＝林芳正氏（６４）法相＝平口洋氏（７７）外相＝茂木敏充氏（７０）財務相＝片山さつき氏（６６）文部科学相＝松本洋平氏（５２）厚生労働相＝上野賢一郎氏（６０）農相＝鈴木憲和氏（４３）経済産業相＝赤沢亮正氏（６４）国土交通相＝金子恭之氏（６４）環境相＝石原宏高氏（６１）防衛相＝小泉進次郎氏（４４）官房長官＝木原稔氏（５