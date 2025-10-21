中央自動車道下り国立府中インターチェンジの出口付近で、乗用車が分岐を示す表示灯に衝突し、運転手が軽傷を負いました。21日午前5時半ごろ、中央道下り国立府中インターチェンジの出口付近で「車が単独で事故を起こしている」と通報がありました。警視庁によりますと、本線と出口の分岐を知らせる表示灯に乗用車が衝突したということで、車を運転していた男性が軽いけがをしました。この事故の影響で中央道の下りは、国立府中イ