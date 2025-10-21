富山地裁に向かう福山里帆さん＝21日午後、富山市富山県黒部市の自宅で高校生だった長女福山里帆さん（25）に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われた父親で無職の大門広治被告（54）に富山地裁は21日、求刑通り懲役8年の判決を言い渡した。福山さんは実名を公表し、自身の被害体験を明かし、性被害の撲滅を訴えてきた。梅沢利昭裁判長は判決理由で「家庭内という発覚しづらい状況で、被害者を本来守るべき立場にありながら